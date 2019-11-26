Гончарук ответил Зеленскому на упреки о долгах бюджетникам, фото - УНН

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Кабинет министров поможет исправить ситуацию с задержкой зарплат бюджетникам, поскольку правительство считает неприемлемой ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам.

Об этом сегодня заявил руководитель Кабмина Алексей Гончарук, сообщила правительственная пресс-служба. Он считает, что системные задержки происходят вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.

Гончарук пообещал в среду, 27 ноября, перераспределить 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направить дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, которая назначена на зарплаты медиков.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты этой субвенции. Объем финансирования будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Такой механизм, по мнению премьера, позволит исключить появление долгов медикам.

Министерство образования и науки намерено в 2020 году в образовательной субвенции учитывать актуальное количество учеников. В правительстве считают, что ранее зарплату педагогам платили по количеству детей, которое было меньше реалистичного.

Гончарук заявил, что правительство добавит 2,2 млрд грн на образование, чтобы учитывать реалистичное количество учащихся; создаст эффективную сеть школ, готовит изменения в формулу распределения образовательной субвенции.

Напомним, что сегодня утром президент Владимир Зеленский перед отлетом в страны Балтии поручил правительству в двухдневный срок выплатить долги медикам и учителям.