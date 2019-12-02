Сьогодні в Україні погіршуються погодні умови, фото: PxHere

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В Україні в найближчі дні спостерігатиметься погіршення погодних умов.

Так, сьогодні вдень в західних, Вінницькій та Житомирській областях встановляться потенційно небезпечні погодні умови. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Очікується сніг та мокрий сніг й утворення снігового покриву висотою 3−8 см.

Наступного дня в Україні складні погодні умови поширяться й на інші регіоні, окрім південних областей.

Так, сьогодні в Карпатах, а 3 грудня вночі у центральних та північних областях, вдень у східній частині — місцями можливий значний сніг (висота снігового покриву сягатиме 10−20 см). Також на дорогах, окрім півдня України, очікується ожеледиця.

У Гідрометцентрі зазначають, що такі умови на дорогах відповідають І рівневі небезпечності — жовтому (погодні явища, які створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу). Тож в результаті можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що цьогорічна зима в Україні може бути екстремальною, з найсильнішими за останні тридцять років морозами та снігопадами.