Сегодня в Украине ухудшаются погодные условия, фото: PxHere

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В Украине в ближайшие дни будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

Так, сегодня днем ​​в западных, Винницкой и Житомирской областях установятся потенциально опасные погодные условия. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ожидаются снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3−8 см.

На следующий день в Украине сложные погодные условия распространятся и на другие регионе, кроме южных областей.

Так, сегодня в Карпатах, а 3 декабря ночью в центральных и северных областях, днем ​​в восточной части — местами возможен значительный снег (высота снежного покрова достигнет 10- 20 см). Также на дорогах, кроме юга Украины, ожидается гололед.

В Гидрометцентре отмечают, что такие условия на дорогах соответствуют I уровню опасности — желтому (погодные явления, которые создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса). Так что возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, синоптики прогнозируют, что нынешняя зима в Украине может быть экстремальной, с самыми сильными за последние тридцать лет морозами и снегопадами.