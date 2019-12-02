Охрана президента: Омелян рассказал о нацгвардейцах на пути кортежа Зеленского, фото — НВ

https://racurs.ua/n130240-cep-voinov-ne-uberejet-ot-terakta-omelyan-rasskazal-o-nacgvardeyskoy-ohrane-korteja-zelenskogo.html

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Бывший министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о том, как Национальная гвардия охраняет маршрут, по которому ездит кортеж президента Владимира Зеленского.

Очевидно, что речь идет о пути в Киевв от дома главы государства в селе Иванковичи вблизи столицы. Там живет и Омелян, который ездит в Киев той же дорогой, что президент.

Экс-министр неоднократно замечал, что, когда Зеленский за городом, а не в квартире в центре Киева, то дорогу из Иванковичей охраняют бойцы Нацгвардии. Они расположены вдоль маршрута президентского кортежа до новообуховской трассы. В Фейсбук Омелян написал, что аналогичную картинку заметил и сегодня, примерно в 10.00 утра.

Пропустим тот факт, что официальный рабочий день у нас начинается в 9.00, а не в 11.00. Что разрешено пенсионеру — не позволено президенту, — написал Омелян.

Впрочем, его возмутил не столько факт гипотетического опоздания президента на работу, сколько то, что он продолжает ложную и абсурдную практику своих предшественников — выставляет замерзших солдат на дороги.

Неужели ни у кого не хватает мозгов объяснить, что эта «цепь» воинов не способна предотвратить теракт. Максимум, что успеет сделать солдат — это сказать «ой!», когда добежит до места происшествия. С точки зрения безопасности, чем меньше людей знает о вашем маршруте, тем спокойнее ехать, — считает Омелян.

В комментариях к этому посту фоловеры Омеляна предполагают, что силовики охраняют велотрассу Зеленского, которому недавно в Эстонии подарили двухколесного.