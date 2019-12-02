Зміни в менеджменті "Нафтогазу": Міненерго проведе кадрові конкурси, фото — "Громадське"

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Міністерство енергетики та охорони довкілля проведе кадрові конкурси в «Нафтогазі» та «Укренерго».

Про наявність політичного рішення щодо зміни керівництва цих державних компаній заявив сьогодні профільний міністр Олексій Оржель на прес-конференції в уряді.

Оржель заявив, що в Кабміні ухвалили замінити керівництво і склад наглядових рад у всіх стратегічних компаніях.

Прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всіх стратегічних компаніях. Це не є питання однієї компанії чи взаємовідносин між міністром та керівниками окремих компаній, — уточнив міністр.

Він заявив, що має питання щодо ефективності використання коштів та інформацію про зловживання в усіх стратегічних компаніях.

Оржель вважає, що керівники, які нині очолюють компанії, можуть в результаті конкурсу зберегти посади. На уточнююче питання журналістів Оржель відповів, зміни відбудуться у керівництві «Нафтогазу» та «Укренерго».

Рішення про ймовірну ротацію в «Нафтогазі» відбувається у розпал газових переговорів між Росією та України. Українська сторона прив’язала питання ймовірної купівлі газу в Росії та укладення нового договору про транзит зі сплатою боргів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.

Раніше Оржель також заявив, що без транзиту газу з РФ українська газотранспортна система може зіткнутися з проблемами у лютому-березні.

«Нафтогаз» наполягає на необхідності укладення відповідного європейським правилам нового транзитного контракту між «Газпромом» і новоствореним оператором газотранспортної системи України. Це відбувається на фоні нової перемоги Києва у Стокгольмському арбітражі, який відхилив апеляцію «Газпрому» на своє попереднє рішення.