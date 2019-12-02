Повернення Криму: у Кремлі відреагували на плани Зеленського

Дмитро Пєсков, фото: Прес-служба Президента Росії

https://racurs.ua/ua/n130245-povernennya-krymu-u-kremli-vidreaguvaly-na-plany-zelenskogo.html

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У Кремлі відреагували на озвучені нещодавно президентом України Володимиром Зеленським плани підняти питання Криму під час наступної зустрічі в нормандському форматі в Парижі або залучити до обговорення цієї теми США в тристоронньому форматі.

За словами прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, у Москві не вважають можливим будь-яке обговорення цієї теми, повідомляє агентство «РБК».

Якесь обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях, — наголосив Пєсков. — Немає різниці, в якому форматі ставити питання.

Прес-секретар Путіна також додав, що Путін дасть «розгорнуті і послідовні відповіді», якщо Зеленський задасть йому питання про Крим.

Нагадаємо, Зеленський в нещодавньому інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявив, що США могли б допомогти Україні в ситуації з Кримом. Зокрема, відповідні переговори могли б відбуватися у форматі «Україна — Росія — США».