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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: ukranews.com

За «загублених» в ОРДЛО будемо боротися, решта може їхати куди завгодно — Зеленський

2 гру 2019, 14:06
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ОРДЛО мають бути повернуті під контроль України. Президент Володимир Зеленський вважає, що слід докласти максимум зусиль, аби повернути в Україну громадян, які «загубилися» на окупованих територіях Донбасу під час подій, що почалися в 2014 році.

Зеленський вважає, що опубліковані результати соцопитування, в яких стверджується, що більшість населення окупованого Донбасу хоче жити у Росії, не мають нічого спільного з реальністю. Президент переконаний, що на непідконтрольних територіях проживає дуже багато людей, які хочуть повернутися до України. Також є частина населення, яка «загубилася», і за таких людей Україні треба боротися, заявив президент в інтерв’ю Gazera Wyborcza.

При цьому проросійсько налаштованим жителям Донбасу Зеленський порекомендував переїхати туди, де їм хочеться жити.

Він уточнив, що ніхто не має права говорити, що є громадянином Росії і при цьому називати своєю землею територію України.

Президент уточнив, що «загубленими» можна вважати людей, які мають український і російський паспорти й отримують державну підтримку з обох боків. Таких людей необхідно повернути до України. А ось боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами, Зеленський вважає недоцільним.

Як раніше писав «Ракурс», більше половини жителів окупованих територій Донбасу вважають себе українцями, а дві третини населення називають війну внутрішнім конфліктом.


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