Володимир Зеленський. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n130244-za-tyh-scho-zagubylysya-v-ordlo-budemo-borotysya-inshi-mojut-yihaty-kudy-zavgodno-zelenskyy.html

Ракурс

ОРДЛО мають бути повернуті під контроль України. Президент Володимир Зеленський вважає, що слід докласти максимум зусиль, аби повернути в Україну громадян, які «загубилися» на окупованих територіях Донбасу під час подій, що почалися в 2014 році.

Зеленський вважає, що опубліковані результати соцопитування, в яких стверджується, що більшість населення окупованого Донбасу хоче жити у Росії, не мають нічого спільного з реальністю. Президент переконаний, що на непідконтрольних територіях проживає дуже багато людей, які хочуть повернутися до України. Також є частина населення, яка «загубилася», і за таких людей Україні треба боротися, заявив президент в інтерв’ю Gazera Wyborcza.

При цьому проросійсько налаштованим жителям Донбасу Зеленський порекомендував переїхати туди, де їм хочеться жити.

Він уточнив, що ніхто не має права говорити, що є громадянином Росії і при цьому називати своєю землею територію України.

Президент уточнив, що «загубленими» можна вважати людей, які мають український і російський паспорти й отримують державну підтримку з обох боків. Таких людей необхідно повернути до України. А ось боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами, Зеленський вважає недоцільним.

Як раніше писав «Ракурс», більше половини жителів окупованих територій Донбасу вважають себе українцями, а дві третини населення називають війну внутрішнім конфліктом.