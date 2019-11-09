Реінтеграція Донбасу: більшість жителів ОРДЛО вважають війну внутрішнім конфліктом, але 58% називають себе громадянами України, фото — "Букви"

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Більшість жителів окупованих регіонів Донбасу вважають війну в регіоні внутрішнім українським конфліктом, але 58% назвали себе громадянами України.

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Такі дані оприлюднили в соціологічному дослідженні, яке ініціювало видання «Дзеркало тижня».

Дві третини жителів ОРДЛО (76%) повністю згодні з тим, що війна — це внутрішній український конфлікт. Швидше не згодні із цим тільки 14,1%, а абсолютно не погоджуються із такою тезою тільки 9,3% опитаних. 3,1% повністю згодні з тим, що війну розпочали Росія і місцеві проросійські угруповання.

Водночас 57,8% мешканців тимчасово непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей назвали себе громадянами України. У 41,6% опитаних на руках є паспорти фейкових ДНР/ЛНР (34,8%) і РФ (6,8%).

Понад 42% тих, хто проживає за лінією фронту, ніколи не думали про можливість отримати російський паспорт. Можливість отримати російський паспорт розглядають 34,2% опитаних.

Отож, більш ніж половина жителів окупованих територій орієнтовані на Росію і вже прийняли або збираються прийняти остаточне вольове офіційне рішення на користь країни-агресора, — підсумовують організатори дослідження.

80,8% жителів окупованого Донбасу ніколи не думали про те, щоб виїхати з ОРДЛО, ще 19,2% думають про виїзд, але вагаються з вибором, куди саме їхати. Росії віддають перевагу 11,1% опитаних, Україні — 5,2%.

Дослідження провели 7−31 жовтня, опитали методом особистого інтерв’ю 1 тис. 606 респондентів (800 — у Луганській, 806 — у Донецькій областях).