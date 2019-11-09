Реинтеграция Донбасса: большинство жителей ОРДЛО считают войну внутренним конфликтом, но 58% называют себя гражданами Украины, фото — "Буквы"

https://racurs.ua/n129227-bolshinstvo-jiteley-ordlo-nazyvaut-sebya-grajdanami-ukrainy-issledovanie-infografika.html

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Большинство жителей оккупированных регионов Донбасса считают войну в регионе внутренним украинским конфликтом, но 58% назвали себя гражданами Украины.

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Такие данные обнародовали в социологическом исследовании, которое инициировало издание «Зеркало недели».

Две трети жителей ОРДЛО (76%) полностью согласны с тем, что война — это внутренний украинский конфликт. Скорее не согласны с этим только 14,1%, а абсолютно не согласны с таким тезисом только 9,3% опрошенных. 3,1% полностью согласны с тем, что войну начали Россия и местные пророссийские группировки.

В то же время 57,8% жителей временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины. У 41,6% опрошенных на руках есть паспорта фейковых ДНР-ЛНР (34,8%) и РФ (6,8%).

Более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт. Получить российский паспорт намерены 34,2% опрошенных.

Более половины жителей оккупированных территорий ориентированные на Россию и уже приняли или собираются принять окончательное волевое официальное решение в пользу страны-агрессора, — заключают организаторы исследования.

80,8% жителей оккупированного Донбасса никогда не думали о том, чтобы уехать из ОРДЛО, еще 19,2% думают о выезде, но затрудняются с выбором, куда именно ехать. Россию предпочитают 11,1% опрошенных, Украину — 5,2%.

Исследование провели 7−31 октября, опросили методом личного интервью 1 тыс. 606 респондентов (800 — в Луганской, 806 — в Донецкой областях).