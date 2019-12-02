Владимир Зеленский. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n130244-za-poteryavshihsya-v-ordlo-budem-borotsya-ostalnye-mogut-uezjat-kuda-ugodno-zelenskiy.html

Ракурс

ОРДЛО должны быть возвращены под контроль Украины. Президент Владимир Зеленский считает, что следует приложить максимум усилий, чтобы вернуть в Украину граждан, которые «потерялись» на оккупированных территориях Донбасса во время событий, начавшихся в 2014 году.

Зеленский считает, что опубликованные результаты соцопроса, в которых утверждается, что большинство населения оккупированного Донбасса хочет жить в России, не соответствуют действительности. Президент уверен, что на неподконтрольных территориях проживает очень много людей, которые хотят возвратиться в Украину. Также есть часть населения, которая «потерялась», и за таких людей Украине надо бороться. Остальным пророссийски настроенным жителям рекомендуется переехать туда, где им хочется жить, заявил президент в интервью Gazera Wyborcza.

Зеленский уточнил, что никто не имеет право говорить, что является гражданином России, при этом называть своей землей территорию Украины.

Президент добавил, что к числу «потерявшихся» можно отнести людей, которые имеют украинский и российский паспорт, и получают господдержку тут и там. Таких людей необходимо вернуть в Украину. А вот бороться за людей, считающих себя только россиянами, Зеленский считает нецелесообразным.

Как ранее писал «Ракурс», больше половины жителей оккупированных территорий Донбасса считают себя украинцами, а две трети населения называют войну внутренним конфликтом.