Возвращение Крыма: в Кремле отреагировали на планы Зеленского

Дмитрий Песков, фото: Пресс-служба Президента России

https://racurs.ua/n130245-vozvraschenie-kryma-v-kremle-otreagirovali-na-plany-zelenskogo.html

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В Кремле отреагировали на озвученные недавно президентом Украины Владимиром Зеленским планы поднять вопрос Крыма во время следующей встречи в нормандском формате в Париже или привлечь к обсуждению этой темы США в трехстороннем формате.

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Москве не считают возможным любое обсуждение этой темы, сообщает агентство «РБК».

Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых разных уровнях, — подчеркнул Песков. — Нет разницы, в каком формате задавать вопросы.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что Путин даст «развернутые и последовательные ответы», если Зеленский задаст ему вопрос о Крыме.

Напомним, Зеленский в недавнем интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявил, что США могли бы помочь Украине в ситуации с Крымом. В частности, соответствующие переговоры могли бы происходить в формате «Украина — Россия — США».