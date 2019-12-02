В этом году были зафиксированы более 300 киберинцидентов, фото:

https://racurs.ua/n130248-kibertaka-na-vlast-v-noyabre-na-sayty-cik-i-prezidenta-byli-soversheny-11-hakerskih-atak-snbo.html

Ракурс

В ноябре на сайты президента и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были осуществлены 11 мощных DdoS-атак.

Всего в государственном секторе в этом году было зафиксировано более 300 киберинцидентов, в прошлом году таких инцидентов было более 600. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, специалисты СБУ и Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые отражают такие атаки, работают «в чрезвычайно напряженном режиме».

Данилов отметил, что, как правило, за такими атаками хакерских группировок стоят спецслужбы других государств. Секретарь СНБО также отметил, что Украина сейчас работает над формированием национальной системы кибербезопасности, в которой важную координирующую роль будет играть Национальный координационный центр кибербезопасности.

DdoS-атака (Distributed Denial-of-service attack) состоит в направлении одновременно с большого количества IP-адресов многочисленных запросов на атакованные компьютеры, чтобы сделать невозможной таким образом работу соответствующих инетрнет-сайтов или сервисов.

Напомним, 18 июня была совершена мощная DdoS-атака на сайт Национального банка Украины, в результате чего он некоторое время работал в ограниченном режиме.