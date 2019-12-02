Дело Цемаха: прокуратура Нидерландов обвинила Россию в содействии побегу, фото — "Капитал"

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Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в том, что они намеренно долго не отвечали на запрос о выдаче экс-командира противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимира Цемах, что позволило ему ему выехать из России.

Этого военного считают одним из главных свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом. 7 сентября Украина передала Цемаха России в рамках обмена между заключенными.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры Нидерланды, эта страна немедленно потребовала арестовать его и экстрадировать в Нидерланды. Ведомство отмечает, что для этого не было препятствий, поскольку Цемах является гражданином Украины, а не России.

23 сентября российские власти сообщили прокуратуре, что продолжают рассматривать запрос, и попросили предоставить дополнительную информацию, которая, по мнению этого ведомства, «не имела отношения к решению об аресте Цемах».

19 ноября прокуратура получила сообщение от российских властей о том, что просьба об аресте господина Цемаху не может быть выполнена, поскольку отсутствует информация о местонахождении господина Цемаха в Российской Федерации, — заявили в прокуратуре Нидерландов.

Прокуратура напомнила, что, по информации СМИ, Цемах вернулся в ДНР.

Оттуда он не может быть выдан, — заявили в этом ведомстве.

Рейс MH17 малазийского Boeing 777 пророссийские боевики сбили в июле 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Международная группа по расследованию катастрофы считает, что самолет сбили зенитным комплексом «Бук», который затем вернулся в Россию. Москва обвинения отрицает. Весной 2020 года в Нидерландах начнется суд по этому делу.