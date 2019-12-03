НАБУ. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n130292-nabu-povidomylo-podrobyci-zatrymannya-soratnyka-truby.html

Ракурс

Ігор Щербина, який є колишнім начальником і кумом голови Держбюро розслідувань Романа Труби, був затриманий сьогодні Національним антикорупційним бюро України. Його та ще одного затриманого, приватного підприємця у сфері будівництва, підозрюють у шахрайстві й пособництві в наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

Встановлено, що Щербина за посередництва приватного підприємця вимагав від однієї з київських компаній 150 тис. дол. за закриття кримінального провадження, яке розслідується ДБР. Хабар планували передати керівнику одного зі структурних підрозділів ДБР, повідомляє прес-служба НАБУ.

Щербина та підприємець були затримані після одержання першої половини хабара в сумі 75 тис. дол. Тривають слідчі дії, метою яких є встановлення всіх обставин скоєння злочину, а також виявлення причетних до нього осіб.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 27 (схилення до злочину) та ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський підтвердив факт затримання на хабарі соратника Труби і заявив про необхідність «перезавантаження» керівництва ДБР.