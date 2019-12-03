Касетний скандал за участі Труби: главу ДБР нібито змусили припинити справу проти Коломойського, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n130287-kasetnyy-skandal-za-uchasti-truby-glavu-dbr-nibyto-zmusyly-prypynyty-spravu-proty-kolomoyskogo.html

Ракурс

Касетний скандал за участі Романа Труби, керівника Державного бюро розслідувань (ДБР), знову сколихнув українське суспільство.

В інтернеті з’явились чергові аудіозаписи. Telegram-канал «Трубу прорвало» опублікував інформацію про те, що главу відомства нібито змусили закрити справу проти олігарха Ігоря Коломойського.

Записи датовані 1 липня та 13 вересня 2019 року. В них йдеться про нібито захист нафтових інтересів підприємця, а також «втручання» у вибори в США.

На плівках чути голос нібито керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка. Він пропонує Трубі забрати матеріали у слідчого, що проводив обшуки у справі проти бізнесмена.

Ви навіть не розумієте у що ви влізли!, — зазначив чиновник.

Автори Telegram-каналу також повідомили, що у вересні керівник ДБР отримав завдання з Офісу президента. Він заслуховував хід справи щодо «втручання» керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника в американські вибори. Через 20 хвилин після того як кабінет покидає Олександр Тура, керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР, туди заходить Удовиченко. Труба телефоном звітує про справу Ситника Андрію Богдану, керівнику Офісу президента.

Ти знаєш я не підведу, все, що я обіцяв — у нас так і йде, — прозвітував Труба Богдану.

Раніше було оприлюднено записи про можливий тиск глави ДБР на слідчого у справі колишнього президента України Петра Порошенка. Роман Труба вимагав викликати того по «адекватних справах».