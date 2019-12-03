Кассетный скандал с участием Трубы: главу ГБР якобы заставили прекратить дело против Коломойского, фото: facebook

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Ракурс

Кассетный скандал с участием Романа Трубы, руководителя Государственного бюро расследований (ГБР), снова всколыхнул украинское общество.

В интернете появились очередные аудиозаписи. Telegram-канал «Трубу прорвало» опубликовал информацию о том, что главу ведомства якобы заставили закрыть дело против олигарха Игоря Коломойского.

Записи датированы 1 июля и 13 сентября 2019 года. В них идет речь о якобы защите нефтяных интересов предпринимателя, а также «вмешательстве» в выборы в США.

На пленках слышен голос якобы руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко. Он предлагает Трубе забрать материалы у следователя, проводившего обыски по делу против бизнесмена.

Вы даже не понимаете во что влезли!, — отметил чиновник.

Авторы Telegram-канала также сообщили, что в сентябре руководитель ГБР получил задание из Офиса президента. Он заслушал ход дела по «вмешательству» руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в американские выборы. Через 20 минут после того как кабинет покидает Олександр Тура, руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР, туда заходит Удовиченко. Труба по телефону отчитывается о деле Сытника Андрею Богдану, руководителю Офиса президента.

Ты знаешь я не подведу, все, что я обещал — у нас так и идет, — отчитался Труба Богдану.

Ранее были обнародованы записи о возможном давлении главы ГБР на следователя по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Роман Труба требовал вызвать того по «адекватных делах».