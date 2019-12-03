Верховная Рада приняла закон о ГБР. Фото: rubryka.com

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Верховная Рада Украины 3 декабря во втором чтении одобрила законопроект № 2116 «Проект закона о внесении изменений в закон Украины „О Государственном бюро расследований“ относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

Народные избранники одобрили поправку № 320, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий директора ГБР и его заместителей. Также нардепы одобрили поправку к законопроекту, которая позволяет следователям и прокурорам из управления специальных расследований Генеральной прокуратуры перейти в новосозданное подразделение ГБР без конкурса. В целом во втором чтении закон поддержали 250 парламентариев. Об этом шла речь в трансляции заседания.

ВРУ по результатам рассмотрения отчета директора ГБР о результатах деятельности этого органа за календарный год, состояние выполнения возложенных на него задач, соблюдению законодательства, прав и свобод человека и гражданина, а также направления и пути повышения эффективности деятельности ГБР может признать работу директора Бюро удовлетворительной или неудовлетворительной. Признание работы директора Государственного бюро расследований неудовлетворительной является основанием для увольнения указанного лица с занимаемой должности — говорится в тексте законопроекта ко второму чтению.

В пояснительной записке к закону указывается, что закон о ГБР разработан с целью усовершенствования правовых основ организации и деятельности бюро, в том числе устранение совокупности проблемных аспектов правового, структурно-организационного, процедурного и кадрового характера, выявленных за время деятельности этого ведомства.

Отмечается, что положения законопроекта меняют правовой статус ГБР из центрального органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность, на государственный правоохранительный орган. Задача Бюро — предотвращение, выявление, прекращение, раскрытие и расследование преступлений. Также закон предусматривает, что численность штата ГБР будет определять Кабмин по представлению директора. Глава Бюро получает полномочия самостоятельно определять систему и организационную структуру ГБР, право назначать лиц на должности своих заместителей.

В проекте закона говорится о том, что директор ГБР и его заместители назначаются сроком на пять лет.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о необходимости продлить работу Рады в пленарном режиме с рассмотрения во втором чтении поправок в закон № 2116 «О Государственном бюро расследований».