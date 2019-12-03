Верховна Рада ухвалила закон про ДБР. Фото: rubryka.com

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Верховна Рада України 3 грудня у другому читанні схвалила законопроект № 2116 «Проект закону про внесення змін до закону України „Про Державне бюро розслідувань“ щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань».

Народні обранці схвалили поправку № 320, яка передбачає дострокове припинення повноважень директора ДБР та його заступників. Також нардепи схвалили поправку до законопроекту, яка дозволяє слідчим і прокурорам з Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури перейти до новоствореного підрозділу ДБР без конкурсу. Загалом у другому читанні закон підтримали 250 парламентарів. Про це йшлося у трансляції засідання.

ВРУ за результатами розгляду звіту директора ДБР про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності ДБР може визнати роботу директора Бюро задовільною чи незадовільною. Визнання роботи директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади, — йдеться у тексті законопроекту до другого читання.

У пояснювальній записці до закону вказується, що закон про ДБР розроблено з метою удосконалення правових основ організації та діяльності бюро, у тому числі усунення сукупності проблемних аспектів правового, структурно-організаційного, процедурного та кадрового характеру, виявлених за час діяльності цього відомства.

Зазначається, що положення законопроекту змінюють правовий статус ДБР з центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність, на державний правоохоронний орган. Завдання Бюро — запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів. Також закон передбачає, що чисельність штату ДБР визначатиме Кабмін за поданням директора. Глава Бюро отримує повноваження самостійно визначати систему та організаційну структуру ДБР, право призначати осіб на посади своїх заступників.

У проекті закону йдеться про те, що директор ДБР та його заступники призначаються строком на п’ять років.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив про необхідність продовжити роботу Ради у пленарному режимі із розгляду у другому читанні правок до закону № 2116 «Про Державне бюро розслідувань».