НАБУ задержало соратника директора ГБР. Фото: 5 канал

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Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали экс-руководителя Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину за якобы попытку закрыть дело в ГБР.

Экс-правоохранитель якобы пытался решить вопрос в ГБР о закрытии уголовного производства за 150 тыс. долл. Щербину разоблачили на получении половины суммы. Об этом 3 декабря сообщает «Слово и Дело» сообщили источники в правоохранительных органах.

На эту информацию уже отреагировал директор Бюро Роман Труба. На собственной странице в Telegram он написал, что узнал из новостей о том, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении его бывшего коллеги из ГПУ. Труба заверил, что первым сообщил бы о преступлении, если бы знал о попытке подкупа сотрудников ГБР.

Я не знаю, действительно ли есть уголовное производство или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги — ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт к работе со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований, — говорится в сообщении.

Директор Бюро подчеркнул, что последние события вокруг него и Бюро свидетельствуют о том, что его активно пытаются снять с должности.

На скандал в ГБР также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства на собственной странице в Facebook отметил, что необходимо перезапустить ведомство и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект № 2116 по совершенствованию деятельности ГБР и проголосовать за поправки к нему.

«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. долл. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются, — написал Зеленский.

Напомним, 3 декабря Национальное антикоррупционное бюро проводило обыск у Игоря Щербины — близкого соратника директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. В 2014—2015 годах Щербина занимал должность руководителя главного следственного управления ГПУ, Роман Труба в те времена был его заместителем. СМИ сообщали, что действующий глава ГБР является кумом Игоря Щербины.