Президент США Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/n130284-na-intervu-zelenskogo-zapadnym-smi-otreagiroval-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского западным изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza. В интервью Зеленский заявил, что администрация Трампа никогда не общалась с представителями властей Украины с позиции «услуга за услугу».

Трамп обратил внимание, что Зеленский в очередной раз отметил что президент США не делал «ничего плохого» во время телефонных звонков и не требовал от Украины шагов, которые могли бы быть использованы в его личных интересах.

Президент США добавил, что если бы радикальные демократы были в своем уме, то дело об импичменте давно было бы закрыто из-за отсутствия оснований. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Как известно, спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о старте расследования об импичменте Трампа. Основанием для этого послужил телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором президент США якобы оказывал давление на президента Украины, требуя проведения расследования в отношении семьи Байденов.

В свою очередь Трамп всеми силами пытается доказать, что подобные обвинения безосновательны, и использует все возможности для заявлений о своей невиновности.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп добился остановки проверки своих налоговых деклараций, в которых могут содержаться сведения о влиянии на него граждан иностранных государств.