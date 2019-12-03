Президент США Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n130284-na-interv-u-zelenskogo-zahidnym-zmi-vidreaguvav-tramp.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського західним виданням Der Spiegel, Le Monde, Time та Gazeta Wyborcza. В інтерв’ю Зеленський заявив, що адміністрація Трампа ніколи не спілкувалася з представниками влади України з позиції «послуга за послугу».

Трамп звернув увагу, що Зеленський вкотре наголосив, що президент США не робив «нічого поганого» під час телефонних дзвінків і не вимагав від України кроків, які могли би бути використані в його особистих інтересах.

Президент США додав, що якби радикальні демократи були при здоровому глузді, то справа про імпічмент давно була би закрита через відсутність підстав. Про це глава Білого дому написав у Twitter.

Як відомо, спікер Палати представників Конгресу США, демократ Ненсі Пелосі 24 вересня оголосила про старт розслідування щодо імпічменту Трампа. Підставою для цього стала телефонна розмова Трампа із Зеленським, в якій президент США нібито тиснув на президента України, вимагаючи проведення розслідування стосовно родини Байденів.

У свою чергу Трамп намагається довести, що подібні звинувачення є безпідставними, і використовує всі можливості, аби заявити про свою невинуватість.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп домігся зупинки перевірки своїх податкових декларацій, в яких можуть міститися відомості про вплив на нього громадян іноземних держав.