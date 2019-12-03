Кассетный скандал с участием Трубы: обнародованы записи о якобы давлении главы ГБР на следователя по делу Порошенко, фото: facebook

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Ракурс

Кассетный скандал с участием Романа Трубы, руководителя Государственного бюро расследований (ГБР), снова в центре внимания украинского общества.

Опубликовано очередную порцию записей, которые якобы были сделаны в кабинете главы ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал «Трубу прорвало».

На записях речь идет о расследовании дела о якобы вмешательстве пятого президента Петра Порошенко в работу Высшего совета правосудия. На первом из них чиновник разговаривает с руководителем управления организации досудебных расследований бюро Олегом Корецким. Разговор якобы состоялась 3 сентября этого года.

Труба был недоволен ситуацией. Ему не нравилось, что Корецкий допрашивает бывшего президента не по тому делу. По мнению руководителя ГБР, его следовало «вызвать по земле», поскольку оно не касается Порошенко.

У нас что, адекватных дел нет?, — обратился Труба к Корецкому.

Руководитель ГБР считает, что пятый президент мог назвать дело по земле политическим, поскольку он там проходит только как свидетель.

На другой записи разговор состоялся якобы 11 сентября. Корецкий отчитался о производстве по Высшему совету правосудия. Он сообщил, что на следующий день идет в Офис президента.

Напомним, анонимный канал под названием «Трубу прорвало» опубликовал аудиозаписи, которые якобы были сделаны в кабинете руководителя Государственного бюро расследований. Сам Труба назвал их провокацией.