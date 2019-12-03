Касетний скандал за участі Труби: оприлюднено записи про нібито тиск глави ДБР на слідчого у справі Порошенка, фото: facebook

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Касетний скандал за участі Романа Труби, керівника Державного бюро розслідувань (ДБР), знову у центрі уваги українського суспільства.

Оприлюднили чергову порцію записів, які нібито були зроблені у кабінеті глави відомства. Про це повідомляє Telegram-канал «Трубу прорвало».

На записах йдеться про розслідування справи щодо нібито втручання п’ятого президента Петра Порошенка у роботу Вищої ради правосуддя. На першому з них чиновник розмовляє з керівником управління організації досудових розслідувань бюро Олегом Корецьким. Розмова нібито відбулася 3 вересня цього року.

Труба був незадоволений ситуацією. Йому не подобалось, що Корецький допитує колишнього президента не по тій справі. На думку керівника ДБР, його не слід було «викликати по землі», оскільки це не стосується Порошенка.

У нас що, адекватних справ немає?, — звернувся Труба до Корецького.

Керівник ДБР вважає, що п’ятий президент міг назвати справу по землі політичною, оскільки він там проходить лише як свідок.

На іншому записі розмова відбулась нібито 11 вересня. Корецький прозвітував щодо провадження про Вищу раду правосуддя. Він повідомив, що наступного дня йде в Офіс президента.

Нагадаємо, анонімний канал під назвою «Трубу прорвало» у листопаді опублікував аудіозаписи, які нібито були зроблені в кабінеті керівника Державного бюро розслідувань. Сам Труба назвав плівки провокацією.