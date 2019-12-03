Президент Зеленський збирає РНБО. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, 3 грудня збирає засідання Ради національної безпеки і оборони.

На засідання РНБО українська влада готуватиметься до зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки», яка запланована у Парижі. Про це на другій щорічній конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає «Інтефракс-Україна».

Президент збирає Раду національної безпеки і оборони, готуємося до зустрічі у «нормандському форматі», — зазначив він.

Очільник МВС додав, що триває підготовка до зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Захід заплановано на сьогодні.

Як відомо, 9 грудня в Парижі зберуться лідери країн «нормандської четвірки» — президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Маркон та глава РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін, можуть провести зустріч тет-а-тет на полях нормандського саміту у Парижі.