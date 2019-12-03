Президент Зеленский собирает СНБО. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 3 декабря собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

На заседание СНБО, украинские власти будут готовиться к встрече лидеров стран «нормандской четверки», которая запланирована в Париже. Об этом на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Интефракс-Украина».

Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в «нормандском формате», — отметил он.

Глава МВД добавил, что идет подготовка к встрече с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Мероприятие запланировано на сегодня.

Как известно, 9 декабря в Париже соберутся лидеры стран «нормандской четверки» — президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Маркон и глава РФ Владимир Путин.

Напомним, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу тет-а-тет на полях нормандского саммита в Париже.