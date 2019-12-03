Зеленский и Путин могут встретиться в Париже тет-а-тет. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский и Владимир Путин, президенты Украины и России, могут провести встречу тет-а-тет на полях нормандского саммита в Париже.

Такая встреча глав двух государства в столице Франции сейчас не запланирована, но она может возникнуть спонтанно. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как проходили тогда переговоры в 2015 году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано, — отметил представитель Кабмина.

Кулеба заявил, что встреча тет-а-тет будет проведена ради защиты интересов Украины и, если, «даст возможность сделать шаг вперед». При этом вице-премьер заверил, что Киев не позволит российским коллегам создать впечатление, что Зеленский договаривается о чем-то с Путиным за спиной союзников Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов включить обсуждение «газового вопроса» в повестку дня «нормандского саммита». Глава государства надеется, что Киев и Москва договорятся заключить долговременный договор, например, на 10 лет, и тогда строительство газопровода «Северный поток-2» перестанет быть политическим вопросом.