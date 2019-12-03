Зеленський і Путін можуть зустрітися у Парижі тет-а-тет. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський та Володимир Путін, президенти України та Росії, можуть провести зустріч тет-а-тет на полях нормандського саміту у Парижі.

Така зустріч глав двох держави у столиці Франції наразі незапланована, але вона може виникнути спонтанно. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Я вважаю, що ця ситуація може виникнути там спонтанно. Згадайте Мінськ, як відбувались тоді переговори в 2015 році. По декілька разів за час перемовин змінювались формати, то вони зустрічались так, то інакше. Заздалегідь це не було заплановано, — зазначив представник Кабміну.

Кулеба заявив, що зустріч тет-а-тет буде проведена заради захисту інтересів України і, якщо, «дасть можливість зробити крок уперед». При цьому віце-прем'єр запевнив, що Київ не дозволить російським колегам створити враження, що Зеленський домовляється про щось із Путіним за спиною союзників України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий включити обговорення «газового питання» у порядок денний «нормандського саміту». Глава держави сподівається, що Київ та Москва домовляться укласти довготривалий договір, наприклад, на 10 років, і тоді будівництво газогону «Північний потік-2» перестане бути політичним питанням.