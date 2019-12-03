Вадим Альперін вийшов із СІЗО. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n130272-iz-sizo-vyyshov-hreschenyy-batko-kontrabandy-alperin.html

Ракурс

Вадим Альперін, одеський підприємець, якого президент Володимир Зеленський охрестив «хрещеним батьком контрабанди» в Україні, вийшов із слідчого ізолятора.

Як відомо, 29 листопада Вищий антикорупційний суд арештував до 25 січня 2020 року Альперіна із заставою в розмірі 70 млн грн. Ввечері, 3 грудня, бізнесмен заявив, що вже не перебуває в СІЗО. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

З першим снігом, Києве! Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи особливо приємно. Дякую всім, хто чекав, — йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, хто вніс заставу за Альперіна.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Альперіна 27 листопада, коли той з’явився на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вже 28 листопада САП повідомила бізнесменові підозру. Його вважають причетним до організації схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих товарів на митниці за заниженими цінами, котра завдала державі збитків на десятки мільйонів гривень. Також Альперіна звинувачують у пропозиції хабара на суму 800 тис. дол. співробітнику Національного антикорупційного бюро.

Дії Альперіна правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) Кримінального кодексу України.