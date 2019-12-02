Мессі став володарем «Золотого м'яча-2019», фото: скріншот

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Ракурс

Ліонель Мессі став володарем «Золотого м’яча» в 2019 році.

Форварда каталонської «Барселони» і збірної «Аргентини» визнали найкращим в світі футболістом. Він отримав звання кращого гравця року за версією France Football.

Аргентинець обійшов за кількістю голосів інших конкурентів. У першу трійку також увійшли нападник туринського «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду і захисник англійського «Ліверпуля» і національної команди Нідерландів Вірджіл ван Дейк. Церемонія нагородження відбулася в Парижі.

Мессі став рекордсменом за кількістю нагород. Для аргентинця це вже шостий титул. За показником він обігнав Кріштіану Роналду. У португальця всього п’ять нагород.

Сам Кріштіану Роналду проігнорував вручення «Золотого м’яча-2019». Він поїхав в Мілан на церемонію нагородження гравців Серії А.

Першим володарем, заснованої в цьому році премії Льва Яшина, став бразильський голкіпер «Ліверпуля» Аліссон Беккер. Його визнали найкращим воротарем.

Голландець Маттейс Де Лігт з «Ювентуса» названий кращим молодим гравцем. Кращою футболісткою визнали американку Меган Рапіноу.

Нагадаємо, 2 грудня в Україні назвали найкращого футболіста і тренера року. Нагороди отримали півзахисник клубу «Шахтар» Тайсон і наставник збірної України Андрій Шевченко.