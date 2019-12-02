«Футбольні зірки України»: названо найкращого футболіста та тренера року, фото: Facebook

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Ракурс

Найкращий футболіст та тренер року в Україні названі 2 грудня.

Церемонія вручення нагороди «Футбольні зірки України-2019» відбулась в Києві. В офіційному Instagram організатори назвали імена переможців.

Півзахисник клубу «Шахтар» Тайсон визнаний найкращим футболістом. На нагороду також номінувались хавбек «гірників» Марлос і півзахисник «Динамо» Віктор Циганков.

Андрій Шевченко, наставник збірної України, став найкращим тренером року. Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков претендував на титул. Йому вручили нагороду «Найкращий тренер молодіжних команд», оскільки U-20 стала чемпіоном світу. Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник також був серед конкурентів Шевченка.

Переможець номінації «Найкращий голкіпер серед чоловіків» — Андрій Пятов. Він грає за донецький «Шахтар», а також є першим воротарем у національній команді країни.

Тріумфаторів премії визначали за результатами голосування. Тренери клубів УПЛ і ПФЛ, професійні футболісти і футболістки взяли у ньому участь.

Майже всі вболівальники у соцмережах схвалили результати голосування. Як відомо, під керівництвом Шевченка в 2019 році збірна України вперше в своїй історії не програла жодного матчу за рік і кваліфікувалася на Євро-2020 з першого місця в групі.

Раніше португальський форвард Кріштіану Роналду проігнорував церемонію вручення «Золотого м’яча-2019». Футболіст вирішив відвідати в Мілані нагородження гравців Серії А.