Золотий м'яч-2019: Роналду проігнорував церемонію вручення, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n130265-zolotyy-m-yach-2019-ronaldu-proignoruvav-ceremoniu-vruchennya.html

Ракурс

Кріштіану Роналду відмовився приїхати на церемонію вручення «Золотого м’яча-2019».

В Париж португальський форвард поїздку не планував. Про це повідомило видання Get French Football News.

Журналісти інформують, що нападник туринського «Ювентусу» відвідає в Мілані нагородження гравців Серії А. Йому планують вручити відзнаку за здобутки в італійському чемпіонаті.

Минулого року Роналду також не з’явився на вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди. Титул дістався хорватському футболісту Луці Модрічу.

Букмекери вже назвали ім’я ймовірного переможця, володаря «Золотого м’яча-2019». Аналітики вважають, що ним стане аргентинський нападник каталонської «Барселони» Ліонель Мессі.

Раніше Кріштіану Роналду встановив новий рекорд Ліги чемпіонів і оновив ще три. Він виграв свій 102 матч в головному клубному турнірі Європи, забив 127 голів на турнірі і забив 130 гол в єврокубках, що також є рекордом.