Золотой мяч-2019: Роналду проигнорировал церемонию вручения, фото: instagram

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Ракурс

Криштиану Роналду отказался приехать на церемонию вручения «Золотого мяча-2019».

В Париж португальский форвард поездку не планировал. Об этом сообщило издание Get French Football News.

Журналисты сообщают, что нападающий туринского «Ювентуса» посетит в Милане награждения игроков Серии А. Ему планируют вручить награду за достижения в итальянском чемпионате.

В прошлом году Роналду также не явился на вручение самой престижной индивидуальной награды. Титул достался хорватскому футболисту Луке Модричу.

Букмекеры уже назвали имя вероятного победителя, обладателя «Золотого мяча-2019». Аналитики считают, что им станет аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов и обновил еще три. Он выиграл свой 102 матч в главном клубном турнире Европы, забил 127 голов на турнире и забил 130 гол в еврокубках, что также является рекордом.