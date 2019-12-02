В Украине разоблачили контрабанду японских артефактов на 300 тыс. долларов, фото: Офис президента

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Контрабанда японских артефактов зафиксирована на посту «Восточный» Киевской городской таможни ДФС.

Ориентировочная стоимость незаконно ввезенных исторических и культурных ценностей из Восточной Азии — 300 тыс. долл. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Вещи от таможенного контроля пытались скрыть. Заказчиком груза оказался иностранец. Он долгое время проживает в Украине. Нарушитель указал в декларации якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря. Во время осмотра правоохранители обнаружили исторические артефакты.

Эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы. Среди них — старинное холодное оружие, предметы быта, мебель. Некоторые из экспонатов датируются XVIII—XIX в еком и высоко ценятся среди коллекционеров.

Запланированы дополнительные экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Напомним, в ноябре полиция Германии объявила награду в 500 тыс. евро за информацию о грабителях казны «Зеленый свод» в Дрездене. Они надеются, что граждане смогли увидеть преступников, которые украли ценные исторические украшения из музея.