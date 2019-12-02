На Донбассе при выполнении боевого задания погибли бойцы «Альфы», фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130263-na-donbasse-pri-vypolnenii-boevogo-zadaniya-pogibli-boycy-alfy-foto.html

Ракурс

Бойцы «Альфы» погибли на Донбассе при выполнении боевого задания.

Об их смерти стало известно 2 декабря. В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) назвали имена сотрудников.

Смертельные ранения получили двое бойцов Центра специальных операций «А» — Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева. Они были подполковниками службы.

Председатель СБУ Иван Баканов прокомментировал трагическую новость. По его словам, гибель каждого бойца СБУ в зоне Операции Объединенных сил (ООС) это большая потеря для Службы, страны и нации.

Искренние соболезнования семьям погибших героев, — заявил глава правоохранительного ведомства.

В СБУ сообщили, что поддержат семьи погибших офицеров. По словам представителей ведомства, боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.

Напомним, в ноябре в СБУ сообщили, что заместитель мэра Славянска подозревается в содействии пророссийским боевикам. В апреля 2014 года он был причастен к голосованию за проведение фейковых референдума.