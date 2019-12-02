На Донбасі при виконанні бойового завдання загинули бійці «Альфи», фото: Офіс президента

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Бійці «Альфи» загинули на Донбасі при виконанні бойового завдання.

Про це стало відомо 2 грудня. В прес-службі Служби безпеки України (СБУ) назвали імена співробітників.

Смертельні поранення отримали двоє бійців Центру спеціальних операцій «А» — Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Вони були підполковниками служби.

Керівник СБУ Іван Баканов прокоментував трагічну новину. За його словами, загибель кожного бійця СБУ в зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) це велика втрата для Служби, країни і нації.

Щирі співчуття родинам загиблих героїв, — заявив глава правоохоронного відомства.

В СБУ повідомили, що підтримають родини загиблих офіцерів. За словами представників відомства, бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

Нагадаємо, у листопаді в СБУ повідомили, що заступник мера Слов’янська підозрюється у сприянні проросійським бойовикам. У квітні 2014 року він був причетний до голосування за проведення фейкового референдуму.