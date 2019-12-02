Убивство 3-річної дитини в Києві: суддя Вищого госпсуду спростував версію про своє причетність, фото — "РБК-Україна"

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Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов спростував версію про своє причетність до замаху у центрі Києва, під час якого загинув 3-річний син депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.

Ємельянов в коментарі «Українським Новинам» розповів, що неправдиву інформацію може поширювати «третя сторона, зацікавлена в його дискредитації».

Йдеться про викрадення підприємця Максима Слуцького і його партнера Владислава Ізраіліта, у якому звинувачували Ємельянова.

Я звернувся в поліцію із заявою, щоб ці звинувачення були розслідувані. Півроку велися слідчі дії, і коли прийшов час пред’являти підозри винним, виявилося, що за цими провокаціями стоять високопоставлені чиновники та бізнесмени з Дніпра, — йдеться у заяві.

Провадження віддали у Генпрокуратуру, де об'єднали із звинуваченнями з боку Слуцького і Ізраіліта, а потім розслідування припинилося. Ємельянов переконує, що зацікавлений, аби справу поновили.

Сьогодні блогер Володимир Бойко звинуватив у замаху на сім’ю донецького бізнесмена і депутата Соболєва екс-заступника голови Вищого господарського суду, бізнесмена з Донецька Ємельянова.

За словами журналіста, Соболєв і Ємельянов не поділили 750 тис. грн. Соболєв, мовляв, домовився з першим заступником генерального прокурора Віталієм Касько закрити кримінальне провадження, яка розслідувалося ГПУ в зв’язку з викраденням в Словаччині бізнесмена Слуцького і замахом на викрадення бізнесмена Ізраеліта. Правоохоронні органи Австрії під час негласних слідчих дій встановили, що замовником злочину є Ємельянов.

Бойко написав у Фейсбук, що заступник генпрокурора Касько буцімто погодився за гроші передати кримінальне провадження в поліцію Київської області, де його мали «розвалити». Під час зустрічі вони домовилися, що Касько відправить об'єднану справу з Генпрокуратури до Головного управління Національної поліції в Київській області, де провадження за фактами викрадення Слуцького і замаху на викрадення Ізраеліта закриють.

Бойко повідомляє, що 15 листопада Ємельянов відвідав Генпрокуратуру, а 18 листопада в ГПУ надійшов лист за підписом керівника слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе з проханням направити «справу Ємельянова» в поліцію Київської області.

Саме впевненість у безкарності Ємельянова нібито стала причиною замаху на Соболєва. Після цього він почав розбиратися зі своїми «донецькими» ворогами.