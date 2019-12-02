Кремль відреагував на слова віце-прем’єра України Кулеби про «готовність прийняти пару областей РФ», фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n130261-kreml-vidreaguvav-na-slova-vice-premiera-kuleby-pro-gotovnist-pryynyaty-paru-oblastey-rf.html

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Марія Захарова, представник МЗС РФ, прокоментувала заяву віце-прем'єра України Дмитра Кулеби про «готовність прийняти пару областей Росії».

Вона вважає, що одній нібито «російській області» вже не сподобалось у складі України. Про це повідомляють «Українські Національні Новини».

За її словами, один з регіонів не бажав залишатись в Україні. Вона натякнула на Крим, який було анексовано Росією у 2014 році.

Раніше голова Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що через «націоналізм і утиск малих народів Україна може втратити декілька областей». На його думку, нібито мешканці певних регіонів прагнуть бути у складі Російської Федерації.

На цю заяву відреагували представники української влади. Кулеба зазначив, що ніякі області зі складу країни виходити не будуть. Він висловив готовність України «прийняти» до складу російські регіони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість повернення «загублених» українських громадян з окупованої частини Донецької і Луганської областей. Глава держави рекомендував проросійсько налаштованим жителям Донбасу переїхати туди, де їм хочеться жити.