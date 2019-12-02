Кремль отреагировал на слова вице-премьера Украины Кулебы о «готовности принять пару областей РФ», фото: instagram

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Мария Захарова, представитель МИД РФ, прокомментировала заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о «готовности принять пару областей России».

Она считает, что одной якобы «российской области» уже не понравилось в составе Украины. Об этом сообщают «Українські Національні Новини».

По ее словам, один из регионов не желал оставаться в Украине. Она намекнула на Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за «национализма и ущемления малых народов Украина может потерять несколько областей». По его мнению, якобы жители определенных регионов стремятся быть в составе Российской Федерации.

На это заявление отреагировали представители украинской власти. Кулеба отметил, что никакие области из состава страны выходить не будут. Он выразил готовность Украины «принять» в состав российские регионы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность возвращения «потерявшихся» украинских граждан из оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Глава государства рекомендовал пророссийски настроенным жителям Донбасса переехать туда, где им хочется жить.