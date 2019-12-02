Смена топ-менеджмента «Нафтогаза» не является компетенцией Оржеля, фото — Укринформ

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды объяснило слова своего руководителя Алексея Оржеля на сегодняшнем брифинге относительно проведения конкурсов на должность руководителей отдельных стратегических компаний.

Оржель заявил, что изменения произойдут по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний, а прекращение полномочий позволит тому же человеку участвовать в новом конкурсе. При этом потенциальные решения о смене руководителей будут приниматься по результатам оценки деятельности каждой из компаний.

В пресс-службе министерства сообщили, что «Нафтогаз Украины» и НЭК «Укрэнерго» не относятся к сфере управления Минэнергетики, поэтому принимать или комментировать решение о смене руководства вышеназванных компаний не входит в компетенцию этого ведомства.

Прокомментировал заявление Оржеля и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он не видит ничего плохого в том, чтобы «впервые в истории „Нафтогаза“ профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и выбрали руководителя».

Разумеется, если это будет честный конкурс, и выбирать будут действительно профессиональные и политически незаангажированные люди. Также замечу, что конкурс — это дело не одного дня или даже недели. К концу года его вряд ли можно провести, — считает топ-менеджер компании.

Кроме того, Витренко рассказал, что процесс принудительного взыскания средств из «Газпрома» продолжается. В Амстердаме 4 декабря состоятся ключевые судебные слушания по взысканию с «Газпрома» примерно 3 млрд долл.