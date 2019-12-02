Зміна топ-менеджменту «Нафтогазу» не є компетенцією Оржеля, фото — Укрінформ

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Міністерство енергетики та захисту довкілля пояснило слова свого очільника Олексія Оржеля на сьогоднішньому брифінгу щодо проведення конкурсів на посаду керівників окремих стратегічних компаній.

Оржель заявив, що зміни відбудуться за результатами оцінки діяльності та показників ефективності роботи компаній, а припинення повноважень дозволить тій самій людині брати участь у новому конкурсі. При цьому потенційні рішення про зміну керівників будуть прийматися за результатами оцінки діяльності кожної з компаній.

В прес-службі міністерства повідомили, що «Нафтогаз України» та НЕК «Укренерго» не належать до сфери управління Міненергетики, тому приймати чи коментувати рішення щодо зміни керівництва вищезгаданих компаній не входить до компетенції цього відомства.

Прокоментував заяву Оржеля і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Він не бачить нічого поганого в тому, щоб «вперше за історію „Нафтогазу“ професійні і політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами і обрали керівника».

Зрозуміло, якщо це буде чесний конкурс, і обирати будуть дійсно професійні і політично незаангажовані люди. Також зауважу, що конкурс — це справа не одного дня чи навіть тижня. До кінця року його навряд чи можна провести, — вважає топ-менеджер компанії.

Крім того, Вітренко розповів, що процес примусового стягнення коштів із «Газпрому» триває. В Амстердамі 4 грудня відбудуться ключові судові слухання по стягненню з «Газпрому» приблизно 3 млрд дол.