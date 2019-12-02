У справі Іловайської трагедії можуть оголосити нові підозри та розсекретити матеріали – Чумак, фото: скрін відео

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Розслідування Іловайської трагедії далеке до завершення.

Віктор Чумак, головний військовий прокурор, не виключив розсекречення матеріалів і оголошення нових підозр. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС-Україна.

Правоохоронці проводять величезну кількість експертиз: військово-технічних, військових і військово-політичних. Точні терміни завершення справи Чумак не назвав.

Пів року — це точно ще, — заявив він.

Чиновник додав, що справа розслідувалася як злочини, вчинені Росією з метою ведення проти України агресивної війни. Вона не розслідувалась як службова недбалість чи халатність. Ці матеріли досі під грифом «секретно».

Проти українських посадовців ніяких підозр немає. Головний військовий прокурор зазначив, що п’ятий президент України Петро Порошенко є свідком у справі, тому його і викликали на допит, але він не прийшов.

У 2014 році під Іловайськом бійці сил Антитерористичної операції (АТО) потрапили в оточення. За офіційними даними, загинули 366 військовослужбовців і добровольців. У 2017 році Генпрокуратура назвала головним винуватцем Іловайської трагедії військове командування РФ.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що «справу Іловайська» передали до Служби безпеки України (СБУ). Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 150 томів.