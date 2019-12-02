В деле об Иловайской трагедии могут объявить новые подозрения и рассекретить материалы - Чумак, фото: скрин видео

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Расследование Иловайской трагедии далеко до завершения.

Виктор Чумак, главный военный прокурор, не исключил рассекречивания материалов и объявления новых подозрений. Об этом он рассказал в интервью ВВС-Украина.

Правоохранители проводят огромное количество экспертиз: военно-технических, военных и военно-политических. Точные сроки завершения дела Чумак не назвал.

Пол года — это точно еще, — заявил он.

Чиновник добавил, что дело расследовалось как преступления, совершенные Россией с целью ведения против Украины агрессивной войны. Оно не расследовалось как служебная халатность или халатность. Эти материалы до сих пор под грифом «секретно».

Против украинских чиновников никаких подозрений нет. Главный военный прокурор отметил, что пятый президент Украины Петр Порошенко является свидетелем по делу, поэтому его и вызвали на допрос, но он не пришел.

В 2014 году под Иловайском бойцы сил Антитеррористической операции (АТО) попали в окружение. По официальным данным, погибли 366 военнослужащих и добровольцев. В 2017 году Генпрокуратура назвала главным виновником Иловайской трагедии военное командование РФ.

Напомним, в ноябре стало известно, что «дело Иловайска» передали в Службу безопасности Украины (СБУ). Объем материалов уголовного производства составляет более 1150 томов.