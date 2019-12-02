Детективы НАБУ отказались от премии Зеленского за «короля контрабанды» Альперина, фото — Телеграм-канал В.Зеленского

https://racurs.ua/n130258-detektivy-nabu-otkazalis-ot-premii-zelenskogo-za-korolya-kontrabandy-alperina.html

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказались от премии, которую президент Владимир Зеленский установил за информацию о Вадиме Альперине.

Зеленский в свежем видеообращении к украинцам отчитался о прошедшей неделе и вспомнил о задержании человека, которого он назвал «королем контрабанды» в Украине.

Альперин неделю назад сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне. Глава государства просил украинцев информировать о местонахождении беглеца и обещал за это ценный подарок.

Задержали Альперина 27 ноября работники НАБУ, поэтому именно им принадлежало вознаграждение президента. Но детективы отказались от подарка и объяснили Зеленскому, что не могут ее получить, так как в таком случае случился бы конфликт интересов.

Они сказали, что их заподозрили бы в лояльности ко мне, — заявил президент.

Альперина подозревают в том, что он может быть связан с махинациями по возмещению налогов при импорте товара из Китая. Его также обвиняют в предложении 800 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября решил арестовать Альперина до 25 января 2020 года с залогом в размере 70 млн грн. Прокуратура требовала ареста подозреваемого с залогом в 280 млн грн.