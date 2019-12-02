Детективи НАБУ відмовилися від премії Зеленського за «короля контрабанди» Альперіна, фото — Телеграм-канал В.Зеленського

https://racurs.ua/ua/n130258-detektyvy-nabu-vidmovylysya-vid-premiyi-zelenskogo-za-korolya-kontrabandy-alperina.html

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Детективи Національного антикорупційного бюро України відмовилися від премії, яку президент Володимир Зеленський встановив за інформацію про Вадима Альперіна.

Зеленський 2 грудня у свіжому відеозверненні до українців звітував про минулий тиждень і згадав про затримання людини, яку він назвав «королем контрабанди» в Україні.

Зловмисник тиждень тому втік під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці. Глава держави просив українців інформувати про місцеперебування втікача й обіцяв за це цінний подарунок.

Затримали Альперіна 27 листопада працівники НАБУ, тому саме їм належала винагорода президента. Але детективи відмовилися від неї і пояснили Зеленському, що не можуть отримати подарунок, оскільки в такому випадку відбувся б конфлікт інтересів.

Вони сказали, що їх запідозрили б лояльності до мене, — заявив президент.

Альперіна підозрюють в тому, що він може бути пов’язаний з махінаціями з відшкодування податків при імпорті товару з Китаю. Його також звинувачують у пропозиції 800 тис. дол. хабара співробітнику НАБУ.

Вищий антикорупційний суд 29 листопада вирішив арештувати Альперіна до 25 січня 2020 року із заставою в розмірі 70 млн грн. Прокуратура вимагала арешту підозрюваного із заставою в 280 млн грн.