Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: судья Высшего хозсуда опроверг версию о своей причастности, фото — "РБК-Украина"

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Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов опроверг версию о своем причастности к покушению в центре Киева, во время которого погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Емельянов в комментарии «Українським Новинам» рассказал, что ложную информацию может распространять «третья сторона, заинтересованная в его дискредитации».

Речь идет о похищении предпринимателя Максима Слуцкого и его партнера Владислава Израилита, в котором обвиняли Емельянова.

Я обратился в полицию с заявлением, чтобы эти обвинения были расследованы. Полгода велись следственные действия, а когда пришло время предъявлять подозрения виновным, оказалось, что за этими провокациями стоят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Днепра, — говорится в заявлении.

Производство отдали в Генпрокуратуру, где объединили с обвинениями со стороны Слуцкого и Израилита, а затем расследование прекратилось. Емельянов утверждает, что заинтересован в том, чтобы дело возобновили.

Сегодня блогер Владимир Бойко обвинил в покушении на семью донецкого бизнесмена и депутата Соболева экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда, бизнесмена из Донецка Емельянова.

По словам журналиста, Соболев и Емельянов не поделили 750 тыс. грн. Соболев, мол, договорился с первым заместителем генерального прокурора Виталием Касько закрыть уголовное производство, которое расследовалось ГПУ в связи с похищением в Словакии бизнесмена Слуцкого и покушением на похищение бизнесмена Израелита. Правоохранительные органы Австрии во время негласных следственных действий установили, что заказчиком преступления является Емельянов.

Бойко написал в Фейсбук, что заместитель генпрокурора Касько якобы согласился за деньги передать уголовное производство в полицию Киевской области, где его должны были «развалить». Во время встречи они договорились, что Касько отправит объединенное дело из Генпрокуратуры в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, где производство по фактам похищения Слуцкого и покушения на похищение Израелита закроют.

Бойко сообщает, что 15 ноября Емельянов посетил Генпрокуратуру, а 18 ноября в ГПУ поступило письмо с подписью руководителя следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе с просьбой направить «дело Емельянова» в полицию Киевской области.

Именно уверенность в безнаказанности Емельянова якобы стала причиной покушения на Соболева. После этого он начал разбираться со своими «донецкими» врагами.