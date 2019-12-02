Убийство в центре Киева: ребенка убили выстрелом из карабина двое юношей, фото — Экспресс

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Сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева убили выстрелом из дома двое юношей. Им 18 и 19 лет. Об этом сегодня на брифинге в Нацполиции рассказали руководители этого ведомства.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказали, что трехлетнего ребенка убили выстрелом из карабина. Оружие калибром 7,62 мм уже нашли, изъяли и отправили на экспертизу. Убийцы через две минуты оставили место преступления.

Задержанные — уроженцы западного и центрального регионов страны. Они недолгое время были в Киеве. В ближайшее время с их участием состоится следственный эксперимент.

Как сообщили правоохранители, преступление раскрыли с помощью видеокамер, установленных в Киеве. Операция «Сирена», которую объявили силовики в Киеве сразу после убийства, помогла задержать автомобиль «Хюндей», который сначала заподозрили в участии в преступлении. Свидетельства его пассажиров также помогли в раскрытии убийства. В частности, отклонение версии о выстреле из авто помогло вычислить траекторию пули.

Полиция изъяла у задержанных фальшивые документы, которые использовали злоумышленники, и еще ряд доказательств, позволяющих готовить материалы для подозрения. В частности, в доме, из которого осуществили выстрел, нашли коробку. Она использовалась, чтобы не потерять гильзу.

Мы понимаем, что причиной убийства стала финансово-экономическая деятельность отца. Но производство открыто по факту убийства ребенка. Возможно, со временем следователи изменят квалификацию, — рассказал Крищенко.

Следственные действия полиция сейчас проводит без сотрудничества с подозреваемыми. Следствием рассматриваются версии о бытовых проблемах, финансово-хозяйственной деятельности и профессиональной деятельности бизнесмена.

Соболев до этого не имел личной охраны, сейчас полиция предоставила ее бизнесмену.