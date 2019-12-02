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Ракурс
Убийство мальчика в центре Киева: полиция рассказывает о задержании подозреваемых, фото — "Информатор"

Убийство мальчика в центре Киева: полиция рассказывает о задержании подозреваемых (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 дек 2019, 15:36
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Руководство Национальной полиции Киев 2 декабря рассказывает о раскрытии резонансного преступления.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киева Андрей Крищенко встретились со СМИ, чтобы сообщить подробности задержания двух подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка в центре столицы.

Сегодня силовики сообщили о том, что задержали двух человек, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Целью убийц был не ребенок, а его отец — бизнесмен и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который был за рулем автомобиля Range Rover. Во время следствия допросили десятки свидетелей, сняли видеозаписи с камер видеонаблюдения, провели обзоры домов вокруг места этого ужасного преступления.

Полиция продолжает следственные действия по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению — его организаторов и заказчиков.

Источник: Ракурс


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