Убивство хлопчика у центрі Києва: поліція розповідає про затримання підозрюваних, фото — "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n130251-ubyvstvo-hlopchyka-u-centri-kyieva-policiya-rozpovidaie-pro-zatrymannya-pidozruvanyh-translyaciya.html

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Керівництво Національної поліції Києва 2 грудня розповідає про розкриття резонансного злочину.

Голова Нацполіції Ігор Клименко і начальник поліції Києва Андрій Крищенко зустрілися зі ЗМІ, щоб повідомити подробиці затримання двох підозрюваних у вбивстві трирічної дитини у центрі столиці.

Сьогодні силовики повідомили про те, що затримали двох осіб, які можуть бути причетними до скоєння цього злочину.

Ціллю вбивць була не безвинна дитина, а її батько — бізнесмен і депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, який був за кермом автомобіля Range Rover. Під час слідства допитали десятки свідків, зняли відеозаписи з камер відеоспостереження, провели огляди будинків навколо місця цього жахливого злочину.

Поліція продовжує слідчі дії зі встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до цього злочину — його організаторів та замовників.