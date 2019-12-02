Государственный фонд стартапов сегодня запустили в Украине

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В Украине начал принимать заявки Государственный фонд стартапов, фото: webmaestro
Государственный фонд стартапов сегодня запустили в Украинеhttps://racurs.ua/n130253-gosudarstvennyy-fond-startapov-segodnya-zapustili-v-ukraine.htmlРакурс
Государственный фонд стартапов, созданный по инициативах Кабмина, заработал в Украине. С сегодняшнего дня он начинает принимать заявки бизнес-проектов, находящихся на начальных стадиях их развития (pre-seed and seed).
За счет средств этого фонда, объем которых в целом составляет 440 млн грн, планируется осуществлять финансирование развития молодых и инновационных компаний. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.
До конца этого года планируется предоставить таким проектам, которые пройдут отбор, финансирование на сумму 40 млн грн. В следующем году на эти цели будет выделено 240 млн грн (по 60 млн грн в квартал).
Гончарук отметил, что основные сферы финансирования включают:
- искусственный интеллект;
- дополненную реальность;
- Big Data (технологии обработки огромных объемов, информации, которые не подвергаются обработке традиционными методами)
- блокчейн;
- кибербезопасность;
- оборону;
- медицину и здравоохранение;
- путешествия;
- финансовые технологии;
- образовательные технологии;
- робототехнику;
- профессиональные услуги;
- программное обеспечение как услугу (Software as, а service, модель распространения программ, по которой заказчики платят не за владение программами, а за их использование);
- промышленность
- электронную коммерцию;
- интернет вещей (концепцию сети, состоящей из взаимосвязанных физических устройств, имеющих передатчики, что позволяет осуществлять передачу и обмен данными между физическим и виртуальным миром).
Премьер подчеркнул, что правительство не будет напрямую вмешиваться в работу этих стартапов.
Однако наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места, — отметил премьер.
Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский выдвинул инициативу создать стартап-платформы в университетах Украины.
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