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В Украине начал принимать заявки Государственный фонд стартапов, фото: webmaestro

Государственный фонд стартапов сегодня запустили в Украине

2 дек 2019, 15:54
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Государственный фонд стартапов, созданный по инициативах Кабмина, заработал в Украине. С сегодняшнего дня он начинает принимать заявки бизнес-проектов, находящихся на начальных стадиях их развития (pre-seed and seed).

За счет средств этого фонда, объем которых в целом составляет 440 млн грн, планируется осуществлять финансирование развития молодых и инновационных компаний. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.

До конца этого года планируется предоставить таким проектам, которые пройдут отбор, финансирование на сумму 40 млн грн. В следующем году на эти цели будет выделено 240 млн грн (по 60 млн грн в квартал).

Гончарук отметил, что основные сферы финансирования включают:

  • искусственный интеллект;
  • дополненную реальность;
  • Big Data (технологии обработки огромных объемов, информации, которые не подвергаются обработке традиционными методами)
  • блокчейн;
  • кибербезопасность;
  • оборону;
  • медицину и здравоохранение;
  • путешествия;
  • финансовые технологии;
  • образовательные технологии;
  • робототехнику;
  • профессиональные услуги;
  • программное обеспечение как услугу (Software as, а service, модель распространения программ, по которой заказчики платят не за владение программами, а за их использование);
  • промышленность
  • электронную коммерцию;
  • интернет вещей (концепцию сети, состоящей из взаимосвязанных физических устройств, имеющих передатчики, что позволяет осуществлять передачу и обмен данными между физическим и виртуальным миром).

Премьер подчеркнул, что правительство не будет напрямую вмешиваться в работу этих стартапов.

Однако наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места, — отметил премьер.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский выдвинул инициативу создать стартап-платформы в университетах Украины.

Источник: Ракурс


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