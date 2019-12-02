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Ракурс
В Україні почав приймати заявки Державний фонд стартапів, фото: webmaestro

Державний фонд стартапів сьогодні запустили в Україні

2 гру 2019, 15:54
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Державний фонд стартапів, створений за інціативою Кабміну, запрацював в Україні. Відсьогодні він розпочинає приймати заявки бізнес-проектів, які перебувають на початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seed and seed).

За рахунок коштів цього фонду, обсяг яких загалом становить 440 млн грн, планується здійснення фінансування розвитку молодих та інноваційних компаній. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє прес-служба уряду.

До кінця цього року планується надати таким проектам, які пройдуть відбір, фінансування на суму 40 млн грн. В наступному році загалом на ці цілі буде виділено 240 млн грн (по 60 млн грн у квартал).

Гончарук зазначив, що основні сфери фінансування включають:

  • штучний інтелект;
  • доповнену реальність;
  • Big Data (технології опрацювання величезних об'ємів, інформації, що не піддаються обробці класичними способами);
  • блокчейн;
  • кібербезпеку;
  • оборону;
  • медицину та охорону здоров’я;
  • подорожі;
  • фінансові технології;
  • освітні технології;
  • робототехніку;
  • професійні послуги;
  • програмне забезпечення як послугу (Software as, а service, модель поширення програм, за якою замовники платять не за володіння програмами, а за їх використання);
  • виробництво;
  • електронну комерцію;
  • інтернет речей (концепцію мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають передавачі, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним та віртуальним світом).

Прем'єр наголосив, що уряд не буде прямо втручатися в роботу цих стартапів.

Натомість, наша перемога полягатиме в тому, що шляхом підтримки стартапів та заохочення українців до підприємництва ми посилимо розвиток української економіки та створимо додаткові робочі місця, — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, в жовтні президент Володимир Зеленський висунув ініціативу створити стартап-платформи в університетах України.

Джерело: Ракурс


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