Державний фонд стартапів сьогодні запустили в Україні

В Україні почав приймати заявки Державний фонд стартапів, фото: webmaestro

https://racurs.ua/ua/n130253-derjavnyy-fond-startapiv-sogodni-zapustyly-v-ukrayini.html

Ракурс

Державний фонд стартапів, створений за інціативою Кабміну, запрацював в Україні. Відсьогодні він розпочинає приймати заявки бізнес-проектів, які перебувають на початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seed and seed).

За рахунок коштів цього фонду, обсяг яких загалом становить 440 млн грн, планується здійснення фінансування розвитку молодих та інноваційних компаній. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє прес-служба уряду.

До кінця цього року планується надати таким проектам, які пройдуть відбір, фінансування на суму 40 млн грн. В наступному році загалом на ці цілі буде виділено 240 млн грн (по 60 млн грн у квартал).

Гончарук зазначив, що основні сфери фінансування включають:

штучний інтелект;

доповнену реальність;

Big Data (технології опрацювання величезних об'ємів, інформації, що не піддаються обробці класичними способами);

блокчейн;

кібербезпеку;

оборону;

медицину та охорону здоров’я;

подорожі;

фінансові технології;

освітні технології;

робототехніку;

професійні послуги;

програмне забезпечення як послугу (Software as, а service, модель поширення програм, за якою замовники платять не за володіння програмами, а за їх використання);

виробництво;

електронну комерцію;

інтернет речей (концепцію мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають передавачі, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним та віртуальним світом).

Прем'єр наголосив, що уряд не буде прямо втручатися в роботу цих стартапів.

Натомість, наша перемога полягатиме в тому, що шляхом підтримки стартапів та заохочення українців до підприємництва ми посилимо розвиток української економіки та створимо додаткові робочі місця, — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, в жовтні президент Володимир Зеленський висунув ініціативу створити стартап-платформи в університетах України.